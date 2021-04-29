16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась откровенным фото

Девушка позирует в черных брюках и рубашке, которую расстегнула, оголив живот и грудь. Дополнили образ уложенные волнами волосы и макияж в приглушенных оттенках. В качестве подписи юная красавица добавила кокетливое эмодзи в виде мишки.

Дева Кассель на новом фото (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

"Это более, чем красота", "Вся в маму", "Улучшенная версия мамы", "Вау, ты такая милая", "Горячая красотка", "Ангел на земле", "Так прекрасна", "Вау, милая, классная", - отреагировали фанаты.

Напомним, Дева Кассель родилась в браке с Венсаном Касселем в 2004-м году. Также у нее есть младшая сестра Леони. Обеих дочерей актриса родила в зрелом возрасте: во время первой беременности ей было 40, а во время второй - 45. По словам Моники, дети сделали ее по-настоящему счастливой. Она считает большой удачей, что забеременела и родила самостоятельно. Но признается: если бы ей пришлось прибегнуть к процедуре эко, то она бы пошла и на это.