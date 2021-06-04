Не лаялася так ніколи ні з ким: Каменських висловилася про сварки з Потапом і головні табу в парі

Настя зізналася, що ніколи не полізе в смартфон чоловіка, адже поважає його право на особистий простір. Таких же поглядів дотримується і сам репер. Співачка переконана, що відносини повинні базуватися на довірі і взаємоповазі.

Також у Насті є ще одне важливе табу. Наприклад, вона ніколи не пише чоловікові повідомлення, якщо відчуває гнів або порив негативних емоцій. В такому випадку, Настя дочекається, поки коханий прийде додому, і спокійно з ним говорить, обговорюючи турбуючу тему.

Потап і Настя вміють згладжувати конфлікти (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначає, що гучні сварки у неї з Потапом були тільки на початку їх спільного творчого шляху.

"Наші відносини почалися з лайки - я так не лаялася ніколи ні з ким. Це була ненависть. Ось правду говорять - від ненависті до любові один крок. У мене тоді був юнацький максималізм", - зізнається вона.

Зараз же пара навчилася все вирішувати мирним шляхом. Вони звикли сідати і обговорювати все, що їх турбує і не давати невдоволенню перетворюватися в конфлікт.

"У нас буває легка перепалка, суперечка. Я дуже емоційна, просто Льоша в цей момент перетворюється на воду, щоб гасити цю пожежу", - розповіла про суперздатність чоловіка Настя.

Потап знайшов правильний підхід до дружини (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя прийняли рішення робити весілля щорічно. "Слава Богу, що він став моїм сонячним ударом, як говорив мій тато", - з посмішкою зізнається співачка, говорячи про коханого чоловіка.

Також Настя розповіла, що публічне весілля пара зіграла через півроку після реального розпису в РАГСі і пояснила, чому закохані довго не афішували свої стосунки.

"Ми оберігали ці почуття, і просто прийшов час цим поділитися. Просто ми захотіли порадувати наших шанувальників. Все склалося як треба", - переконана співачка.

До слова, Настя зізналася, що автором її пікантних фото є ніхто інший, як її коханий чоловік.

Настя чесно розповіла про конфлікти з Потапом