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Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином

Автор: Lite

Джамала привітала свого молодшого сина Селимку з його 8 місяцями життя.

Співачка присвятила йому зворушливий пост в своєму Instagram.

На знімках, які підірвали мережу своєю ніжністю, Джамала обіймає малюка, а підпис вона зробила у віршах:

"Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала співачка.

Шанувальники, зворушені постом співачки, з радістю привітали і її, і малюка з великою датою:

  • Тотально люблю цей трек. Обожнюю маленького Гірая (як і Емірку). Вітаю з 8 місяцями!
  • З 8 місяцями маленького Селимушку. Нехай росте здорвеньким, найщасливішим і ще більше надихає вас.
  • Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

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Чому Джамала дала синам такі незвичайні імена? Містична історія, зізналась співачка.

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Новини України певецДжамала
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