Я поруч назавжди: Джамала зворушила мережу знімками з маленьких сином

На знімках, які підірвали мережу своєю ніжністю, Джамала обіймає малюка, а підпис вона зробила у віршах:

"Одна за одною хвилі пройдуть.

Як сонце над морем, освітлю твій путь.

Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:

Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.

Настане і твій час відправитись в путь.

Знаю, ти зможеш змінити цей світ.

Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала співачка.

Шанувальники, зворушені постом співачки, з радістю привітали і її, і малюка з великою датою:

Тотально люблю цей трек. Обожнюю маленького Гірая (як і Емірку). Вітаю з 8 місяцями!

З 8 місяцями маленького Селимушку. Нехай росте здорвеньким, найщасливішим і ще більше надихає вас.

Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)