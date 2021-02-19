Я рядом навсегда: Джамала растрогала сеть снимками с маленьких сыном

На снимках, которые взорвали сеть своей нежностью, Джамала обнимает малыша, а подпись она сделала в стихах:

"Одна за одною хвилі пройдуть.

Як сонце над морем, освітлю твій путь.

Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:

Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.

Настане і твій час відправитись в путь.

Знаю, ти зможеш змінити цей світ.

Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала певица.

Поклонники, тронутые постом певицы, с радостью поздравили и ее, и малыша с большой датой:

Тотально люблю этот трек. Обожаю маленького Гирая (как и Эмирку). Поздравляю с 8 месяцами!

С 8 месяцами маленького Селимушку. Пусть растет здорвеньким, самым счастливым и еще больше вдохновляет вас.

Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)