Я ридав від щастя: Микита Добринін розповів про народження сина

Дружина екс-"Холостяка 9" Микити Добриніна Дар'я Квіткова у вівторок, 13 липня народила коханому сина, який став первістком для обох батьків. Пара вже розсекретила рідкісне ім'я малюка, а новоспечений батько розповів, як проходили самі пологи і поділився першими емоціями після народження сина.
Телеведучий зізнався СТБ, що абсолютно не хвилювався перед пологами, адже вони з дружиною добре підготувалися до цієї події.
За словами Микити, вони навіть до пологів намагалися ставитися легко.
"Не було страшно абсолютно. Єдине, хвилювався за Дашу, щоб все пройшло добре. Але ми з нею на всі 100% були готові до народження дитини. Дуже багато читали і дізнавалися про пологи. Поставилися до цього періоду нашого життя легко. І мені здається, це правильний підхід. Пологи - дуже складний процес для жінки. І якщо його можна якось скрасити, наприклад, танцями, є сили і настрій, я вважаю, це прекрасно. Робив Даші масаж, а в перервах навіть встигали знімати Тік-токи", - поділився Добринін.
Що стосується першої зустрічі з сином - емоції били через край.
"Я не можу передати словами ці відчуття! Писав в Instagram і ще раз повторюся: це найщасливіший день в моєму житті. Коли побачив сина вперше, я не те, що плакав, я ридав від щастя. Це диво! Якщо є люди, які сумніваються в чудесах, я точно можу сказати, що вони існують і відбуваються щодня", - зізнався щасливий батько синочка.
Чоловік додав, що вони з Дашею отримали дуже багато привітань і квітів.
А в розділі сторіз свого Instagram Микита поділився емоційними фото і відео ночі, коли народився малюк Лев, і першого ранку втрьох.
Микита Добринін і Даша Квіткова разом з новонародженим сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова вперше стали батьками -13 червня у пари народився довгоочікуваний син. Малюк з'явився на світ о 9: 51 ранку і отримав ім'я Лев.