Я порпалась у смітнику: Тіна Кароль шокувала заявою

Тіна Кароль лиш нещодавно розповіла про реакцію сина на її нового обранця, а тепер зробила нову відверту заяву.

Виявляється, популярна співачка заради мистецтва... порпалась у смітнику. Чого тільки не зробиш заради ексклюзивних кадрів на київському сміттєзвалищі!

"Я порпалась у смітнику. На це дивилися люди і знімали на камери", - зізналася Тіна під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

За словами артистки, вона відмовилася від гриму та зачіски, щоб додати кліпу природності. А ще у відео співачка намагалася передати історію зради і болю розтавання з коханим.

"Тоді кліп вийшов незвичайним. Рада, що змогла переконати всіх зняти саме так. Ми взагалі відмовилися від павільйонних зйомок. Знімали лише на міському сміттєзвалищі", - згадала Кароль.

Схоже, що шанувальникам сподобалася відеоробота на пісню "Зачем я знаю", адже її переглянуло більше п’яти мільйонів людей.

Тіна Кароль на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше Тіна Кароль чесно висловилась про стосунки з родиною.