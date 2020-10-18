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Я порпалась у смітнику: Тіна Кароль шокувала заявою

Автор: Дмитрий Войналович

Тіна Кароль розповіла, що змусило її піти на відчайдушний крок

Тіна Кароль лиш нещодавно розповіла про реакцію сина на її нового обранця, а тепер зробила нову відверту заяву.

Виявляється, популярна співачка заради мистецтва... порпалась у смітнику. Чого тільки не зробиш заради ексклюзивних кадрів на київському сміттєзвалищі!

"Я порпалась у смітнику. На це дивилися люди і знімали на камери", - зізналася Тіна під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

За словами артистки, вона відмовилася від гриму та зачіски, щоб додати кліпу природності. А ще у відео співачка намагалася передати історію зради і болю розтавання з коханим.

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"Тоді кліп вийшов незвичайним. Рада, що змогла переконати всіх зняти саме так. Ми взагалі відмовилися від павільйонних зйомок. Знімали лише на міському сміттєзвалищі", - згадала Кароль.

Схоже, що шанувальникам сподобалася відеоробота на пісню "Зачем я знаю", адже її переглянуло більше п’яти мільйонів людей.

Тіна Кароль на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше Тіна Кароль чесно висловилась про стосунки з родиною.

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Новини України Тіна Кароль