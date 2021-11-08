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Сальма Хайєк, Єва Лонгорія, Каміла Морроне та інші: найбільш сліпучі образи Art + Film Gala

Автор: Ольга Турчанікова

У минулі вихідні в Музеї сучасного мистецтва Лос-Анджелеса відбувся 10-й ювілейний гала-вечір LACMA Art + Film. Мета заходу - відзначити заслуги видатних діячів кіноіндустрії. Цього року організатором і покровителем вечора виступив голлівудський актор і екоактивіст Леонардо Ді Капріо.

Подія стала однією з найгучніших за останній час і зібрала масу знаменитостей. Пропонуємо помилуватися образами зірок на червоній доріжці і оцінити найвидатніші з них.

Серед гостей Сальма Хайек з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, кохана Леонардо Ді Капріо Камілла Мороне, Періс Хілтон з нареченим Картером Реумом, Біллі Айліш, Кірстен Данст, Ель Фаннінг, Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Хантер, Серена Уільямс з чоловіком Алексісом Оганяном і багато інших. Вибираємо найрозкішніший образ!

Дакота Джонсон (фото: instagram.com/gucci)

Біллі Айліш (фото: instagram.com/gucci)

Ель Фаннінг (фото: instagram.com/gucci)

Сьюкі Уотерхаус (фото: instagram.com/gucci)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/gucci)

Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Серена Уільямс (фото: instagram.com/serenawilliams)

Періс Хілтон і Картер Реум (фото: instagram.com/parishilton)

Сальма Хайєк і Франсуа-Анрі Піно (фото: instagram.com/salmahayek)

Також дивіться найрозкішніші образи зіркових гостей на модній церемонії в Досі.

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Леонардо Ди КаприоСальма ХайекЄва ЛонгоріяШоу-бізнесМодні тренди