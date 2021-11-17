Сальма Хайек, Леді Гага, Аль Пачіно та інші на прем'єрі "Будинок Gucci" в Нью-Йорку

Гостями прем'єри стали Сальма Хайек, Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Олівія Палермо, Брук Шилдс та інші. Всі вони дотримувалися вечірнього дрес-коду з елементами розкоші, як і прийнято для подібної події. Сальма обрала сукню з незвичайним декольте від Gucci. Леді Гага - сукню від Giorgio Armani, яка створювала ефект напівголих грудей. А Джаред Лето не зрадив своєму екстравагантному стилю і прийшов в гірчичного відтінку костюмі і довгій шубі.

Гості прем'єрного показу (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Нагадаємо, в основу сюжету фільму лягла реальна історія життя представників знаменитого сімейства Гуччі. Онук засновника модного будинку Мауріціо і його дружина Патриції Реджані розлучилися після 12 років шлюбу. Через кілька років після розлучення Патриція замовила вбивство екс-чоловіка. За що була засуджена до 29 років в'язниці.