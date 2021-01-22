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Сама ніжність: Тіна Кароль у сукні з відвертим декольте захопила фанатів красою

Новость на русском → П'ятниця 22 січня 2021 17:41
Сама ніжність: Тіна Кароль у сукні з відвертим декольте захопила фанатів красою Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Lite

Українська співачка Тіна Кароль - саме натхнення для численних фанатів. Нещодавно співачку відлили з воску - вона стала скульптурою.

На статуетці співачка сидить з сумним виразом обличчя, підігнувши одну ногу. За словами творців, знадобилося понад 700 годин роботи художників, скульпторів, дизайнерів та майстрів по заливці, щоб вийшов фінальний варіант.

А цього разу Тіна захопила фанатів своїм фото: співачка позує у сукні з відвертим декольте, волосся розсипане по плечах, ніжний макіяж у нюдових тонах відмінно підкреслює весь вайб знімка.Сама ніжність: Тіна Кароль у сукні з відвертим декольте захопила фанатів красою

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

Шанувальників по-справжньому захопив образ співачки, вони написали, що Тіна сама по собі - витвір мистецтва, але цей знімок наповнений естетикою і передає навіть енергетику Кароль.

  • Ніколи не зустрічала людей, які можуть передавати свою енергетику через екран. Спасибі
  • Сама ніжність
  • Фотосесія і образ - суцільна естетика
  • Яка гарна і ніжна
  • Ніжність

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила мережу фотосесією в сукні від всесвітньо відомого дизайнера.

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