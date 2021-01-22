Сама ніжність: Тіна Кароль у сукні з відвертим декольте захопила фанатів красою
Українська співачка Тіна Кароль - саме натхнення для численних фанатів. Нещодавно співачку відлили з воску - вона стала скульптурою.
На статуетці співачка сидить з сумним виразом обличчя, підігнувши одну ногу. За словами творців, знадобилося понад 700 годин роботи художників, скульпторів, дизайнерів та майстрів по заливці, щоб вийшов фінальний варіант.
А цього разу Тіна захопила фанатів своїм фото: співачка позує у сукні з відвертим декольте, волосся розсипане по плечах, ніжний макіяж у нюдових тонах відмінно підкреслює весь вайб знімка.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)
Шанувальників по-справжньому захопив образ співачки, вони написали, що Тіна сама по собі - витвір мистецтва, але цей знімок наповнений естетикою і передає навіть енергетику Кароль.
- Ніколи не зустрічала людей, які можуть передавати свою енергетику через екран. Спасибі
- Сама ніжність
- Фотосесія і образ - суцільна естетика
- Яка гарна і ніжна
- Ніжність
Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила мережу фотосесією в сукні від всесвітньо відомого дизайнера.