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Найкрасивіша холостячка: Ксенія Мішина демонструє стрункі ніжки в стильному костюмі

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 14:45
Найкрасивіша холостячка: Ксенія Мішина демонструє стрункі ніжки в стильному костюмі Ксенія Мішина (www.instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

Актриса позує в стильному костюмі

Ксенія Мішина, яка буде вибирати собі коханого із 16 претендентів на її серце в шоу "Холостячка", розповіла, що думає з приводу чоловіків проекту. Кожен із них уже в першому випуску намагався здивувати знаменитість і зачепити її серце.

Цього разу актриса в своєму Instagram не стала розповідати про особисте, а просто продемонструвала шикарну фігуру. Ксенія запостила знімок, на якому вона сидить на круглому пуфі біля красивої квітки в трендовому білому брючному костюмі. Образ доповнили стильні чорні туфлі з гострим носком і аксесуари: білі сережки і наручний годинник.

Найкрасивіша холостячка: Ксенія Мішина демонструє стрункі ніжки в стильному костюміМішина Ксенія вдячна фанатам за любов (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

"Мої улюблені!.. Як же я вам вдячна! Як багато всього прекрасного прийшло в моє життя з появою і зростанням моєї сторінки! А найголовніше: я ніколи не відчуваю себе самотньою, ви даєте мені таку кількість підтримки, прийняття і віри, якого в моєму житті не було ніколи!

Стільки теплих слів, компліментів і вашої уваги в моєму директі завжди! А увага - це найбільш цінна енергія в цьому світі!

Для вас я хочу бути ще кращою, професійнішою. Я впевнена, що все хороше, що ми помічаємо в інших, все, чим захоплюємося, ми притягуємо в своє життя, все, що ви так високо оцінюєте в мені, все це з'являється і у вашому житті!", - зворушена від уваги фанатів, написала акторка.

"Ви - найкрасивіша холостячка", "Сама шикарна", "Ви дуже красива", - прокоментували знімок фанати Мішиної.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина відверто висловилася про участь у шоу "Холостячка".

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