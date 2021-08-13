Найкрасивіша на планеті: Ірина Шейк підірвала мережу чуттєвими кадрами

Ірина Шейк завжди славилася своїм досконалим тілом. Але на останніх фото особливо постаралася продемонструвати його у всій красі. Дівчина знялася у відвертому боді, а також крихітному бікіні, які доповнила шкіряними ботфортами. Спекотні кадри викликали великий резонанс в мережі, тому Ірина вирішила показати ще порцію з тієї ж серії.

Ірина Шейк в компанії друзів (фото: instagram.com/irinashayk)

У пості вона продемонструвала також афтепаті, коли зйомка була закінчена. Ірина, яку пов'язує давня дружба з Рікардо Тіші і Мертом Аласом, позує в обнімку з ними. На одному фото вона сидить у креативного директора Burberry на колінах. Раніше після зізнань один одному в коханні пару регулярно "зводили", а в пресі з'являлися новини, що серце красуні більше не вільне. Тепер всі шанувальники вже звикли до близьких стосунків Ірини і Рікардо і не приписують їм роман.

До слова, нещодавно стало відомо, що Ірина зустрілася з арт-дилером Віто Шнабелем. З цим ловеласом дівчині також приписували романтичні стосунки. Цього разу, прямуючи до нього, Ірина ховала обличчя, що дуже не схоже на неї. Так що, цілком можливо, Шейк хоче приховати їх зв'язок. До слова, за останніми інсайдерськими даними, роман з Каньє Уестом у Ірини не склався. Моделі та екс-чоловікові Кім Кардашьян вистачило спільної відпустки, щоб зрозуміти, що далі вони воліють залишитися друзями.