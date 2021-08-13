Самая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрами

Ирина Шейк продолжает делиться фото со своего отдыха на Ибице. Кроме своих соблазнительных снимков в купальниках, супермодель порадовала общими фото с признанными мэтрами фешн-индустрии: дизайнером Рикардо Тиши и фотографом Мертом Аласом.
Новый пост отлично передает атмосферу беззаботного летнего веселья, который царит там.
Ирина Шейк всегда славилась своим совершенным телом. Но на последних фото особенно постаралась продемонстрировать его во всей красе. Девушка снялась в откровенном боди, а также крошечном бикини, которые дополнила кожаными ботфортами. Жаркие кадры вызвали большой резонанс в сети, потому Ирина решила показать еще порцию из той же серии.
В посте она продемонстрировала также афтепати, когда съемка была закончена. Ирина, которую связывает давняя дружба с Рикардо Тиши и Мертом Аласом, позирует в обнимку с ними. На одном фото она сидит у креативного директора Burberry на коленях. Ранее после признаний друг другу в любви пару регулярно "сводили", а в прессе появлялись новости, что сердце красавицы больше не свободно. Теперь все поклонники уже привыкли к близким отношениям Ирины и Рикардо и не приписывают им роман.
К слову, недавно стало известно, что Ирина встретилась с арт-дилером Вито Шнабелем. С этим ловеласом девушке также приписывали романтические отношения. В этот раз, направляясь к нему, Ирина прятала лицо, что очень не похоже на нее. Так что, вполне возможно, Шейк хочет скрыть их связь. К слову, по последним инсайдерским данным, роман с Канье Уэстом у Ирины не сложился. Модели и экс-мужу Ким Кардашьян хватило совместного отпуска, чтобы понять, что дальше они предпочитают остаться друзьями.
Ранее своими фото в купальнике вдохновила еще одна супермодель - Изабель Гулар.