Не піддамся: дружина Павлика зробила потужну заяву про свою зовнішність

Катерина Репяхова висловилася про прийняття себе
26-річна дружина Віктора Павлика, його концертний директор Катерина Репяхова активно розвиває блог в Instagram і обговорює з підписникаи життєві теми, зачіпає питання психології і философські міркування про важливе. Так, дівчина в цей раз вирішила поговорити про прийняття себе, зовнішності і секрет привабливості.
Катерина опублікувала ніжне портретне фото з весільної фотосесії і заявила, що дуже любить свою зовнішність, а прийняти себе їй допомогли мудрі поради та настанови мами. У дівчини свої критерії привабливості – наявність харизми, розум та впевненість в собі.
"Ніколи не піддамся нав'язування стандартів краси. Може бути, я не найкрасивіша з якимось стандартам, але в мені є щось набагато важливіше, щось невагоме. Принаймні, мені завжди так говорила мама. І саме мама переконала мене, що не зовнішність головне. Головне - любити себе зсередини і мати харизму, ну і мізки! І взагалі мама своєю мудрістю позбавила мене від мільйона можливих тривог", - поділилася дружина артиста.
Катерина Репяхова знає свої сильні сторони ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Мама Катерини тут же відреагувала на її зізнання у коментарі під постом. "Так, моя найкрасивіша, найрозумніша, улюблена дівчинка, ти краще за всіх!" - написала Лариса Репяхова.
Скріншот коментарів
Передплатники дівчини цілком підтримали її теорію і не скупилися на компліменти.
Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла про провали і помилки.
До речі, дружина Віктора Павліка поділилася своєю проблемою і заговорила про здоров'я.