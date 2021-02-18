Сама досконалість: томна Маша Єфросиніна звела з розуму спокусливим відео

Маша Єфросиніна була і залишається для своїх шанувальників синонімом ікони стилю. Вона вміє ефектно одягати і обігравати брендові аутфіти, які бездоганно сидять на стрункій фігурі ведучої. До речі, про свій секрет, як не їсти на ніч, нещодавно вона розповіла на всю країну. На свіжому відео Маша показала ауттейки нового фотосету, вразивши шанувальників.
Ведуча захоплює кокетством,сексуальністю і жіночність в ролику, який запостила в Instagram.
Томна Маша ефектно позує перед фотографом в сукні з відкритою лінією декольте і плечима. Її яскравий макіяж зроблений з акцентом на червоні спокусливі губи. Волосся зібране, а пару пасом випущені на обличчя, чубчик акуратно покладений. Вона підспівує рядки треку, що грає на задньому фоні, і вживається в образ фатальної красуні.
"ll I need is your love tonight", - одписала спокусливе відео Маша.
Шанувальники були невимовно раді побачити Машу у відверто сексуальному образі. Вони по достоїнству оцінили ролик.
Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна повеселилася на "розкутій" вечірці з нагоди дня народження Олі Полякової.