Як насправді виглядає 51-річна Дженніфер Лопес: папараці застали зірку зненацька (фото)

Дженніфер Лопес, яка не так давно святкувала своє 51-річчя, довела, що її фігура – результат активної роботи над своїм тілом. Голлівудська зірка з'явилася в тісних легінсах і скороченому топі. Співачка доповнила свій образ маскою зі стразами, сумкою Valentino Garavani Supervee і масивними аксесуарами. Стріт-фото опублікували у Harpers Bazaar.

У той час як багато хто готується набрати зайві кілограми через новорічні свята, Дженніфер Лопес працює в спортзалі. Джей Ло була помічена в короткому лимонному топі, який демонстрував її підтягнутий живіт, і кобальтово-синіх легінсах. Вона несла свою улюблену питну пляшку і таку ж блискучу маску.

Дженніфер Лопес (фото: harpersbazaar.com)

Співачка також була сфотографована в блакитному костюмі з голови до ніг, що складається з вузьких штанів, підходящої у тон кофти, величезних золотих сережок-кілець і блискучої маски для обличчя. Вона також узяла білу сумку на плече Valentino Garavani Supervee, щоб доповнити образ. Вартість сумки – близько $2195.

Дженніфер Лопес (фото: harpersbazaar.com)

Раніше ми писали, що Лопес завела мережу гарячими танцями, примірявши спокусливий наряд.

Нагадаємо, що раніше Джей Ло продемонструвала трендові образи цієї зими в ефектному фотосеті. Вона оригінально прорекламувала свою колекцію демісезонного взуття.