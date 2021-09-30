Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про "Танці з зірками 2021": хочеться пити і втекти

Санта показала яскраві закулісні фото. На одному з них її кружляє в пристрасному танці сам Максим Чмерковський.

Зірка блищала в чорній вечірній облягаючій сукні з високим розрізом, глибоким декольте і оригінальними елегантними елементами декору.

Вона змінила вбрання на більш відверте і танцювальне - адже ефір був присвячений запальній латині!

Санта Дімопулос показала розкішні вбрання для третього ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта поділилася своїми враженнями, що виникли рівно через рік після повернення на головний паркет країни.

"Шоу" Танці з зірками " - це магія. Вона працює так: спочатку тобі здається, що нічого не вийде. Весь час хочеться пити, глибоко дихати і взагалі втекти. Особливо, коли танцювати потрібно з Максом Чмерковським і після річної перерви. Але потім починається відлік часу до ефіру... 3...2...1... Початок – і ти моментально включаєшся, очі горять, а ноги танцюю самі. Запитайте мене, як швидко схуднути - вийти в прямий ефір. Такий адреналін і кортизол можна зловити хіба що в екстремальних видах спорту", - навела порівняння вона.

За словами знаменитості, рік тому вона не могла і подумати, що колись опиниться в суддівському кріслі. Санта пояснила, чому вирішила підтримати найвищою оцінкою абсолютно всіх учасників, адже вона знає як це - бути на їхньому місці.