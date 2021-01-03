ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Санта Дімопулос втрутилася в гучний скандал екс-чоловіка з його дружиною: завжди допоможу

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 13:39
Санта Дімопулос втрутилася в гучний скандал екс-чоловіка з його дружиною: завжди допоможу Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Переможниця " Танців з зірками 2020" і колишня дружина шоумена та ведучого Андрія Джеджули Санта Дімопулос висловилася з приводу гучного скандалу в мережі навколо імені свого колишнього і його нинішньої вагітної дружини Юлії Леус.

Так, зірка підтримала жінку і зазначила, що налагодити стосунки з Андрієм після розриву для неї було непросто, але вона зробила це заради спільного сина Даніеля. У той же час Санта не взялася нікого засуджувати .

"Я не суддя і не член родини, щоб щось обговорювати і засуджувати. Я насилу налагодила стосунки з Андрієм заради сина. Я дуже добре ставлюся до Юлії і завжди допоможу їй, якщо знадобиться допомога", - запевнила вона.

Санта Дімопулос втрутилася в гучний скандал екс-чоловіка з його дружиною: завжди допоможу

Санта прокоментувала скандал за участю колишнього чоловіка (фото: instagram.com/santadimopulos)

Дімопулос побажала всім учасникам конфлікту знайти гармонію, мудрість і усвідомленість, щоб досягти порозуміння заради дитини. Треба зазначити, що пара чекає появи на світ дочки.

У свою чергу Юлія подякувала Санті за підтримку і заявила – їй здається, що вона "наступила на ті ж граблі", що й свого часу артистка.

Санта Дімопулос втрутилася в гучний скандал екс-чоловіка з його дружиною: завжди допоможу

Санта Дімопулос втрутилася в гучний скандал екс-чоловіка з його дружиною: завжди допоможу

Дружина Андрія Джеджули подякувала Санту за підтримку (instagram.com/yla__yla)

Нагадаємо, що раніше дружина Андрія Джеджули прокоментувала заяву про причини конфлікту у родині. Так, вона висміяла його висловлювання про те, що приревнувала шоумена до Насті Каменських і висунула свою версію подій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Санта Димопулос Андрей Джеджула
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Трамп вимагав від влади штату Джорджія перерахувати голоси на його користь, - WP
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Трамп вимагав від влади штату Джорджія перерахувати голоси на його користь, - WP