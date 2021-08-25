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Всі в зборі: Ешлі Грем зворушила сімейними фото з чоловіком і сином

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем зібрала зворушливі фото з сімейного відпочинку. Модель, яка останнім часом радувала фото в бікіні, зібрала цілий калейдоскоп яскравих кадрів.

Фото вона запостила в особистому блозі мережі Instagram.

Ешлі, втім, не відмовила собі в декількох фото в купальниках. Вона показала, як відмінно виглядає на ній білосніжне бікіні, купальник з квітковим принтом, а також якро-рожевий. Але все ж акцент вона зробила на живих, немов зроблених випадково кадрах. Вона показала чоловіка, який насолоджується видом океану, сина, який їсть коржі на пляжі, а також їх спільне фото. Ще Ешлі показала екзотику, яка оточувала їх під час сімейного відпочинку.

Ешлі Грем з сім'єю на відпочинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Яловичі котлети, немовлята, животи і здобич", - підписала вона публікацію. Модель, яка обожнює жартівливі пости, цього разу потрапила просто в точку. Фолловери засипали її милими смайлами і захопилися, яка дружна і мила сім'я.

Раніше ми писали, що Ешлі Грем не відмовляє собі у відвертому одязі навіть під час вагітності.

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