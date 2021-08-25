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Все в сборе: Эшли Грэм растрогала семейными фото с мужем и сыном

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм собрала трогательные фото с семейного отдыха. Модель, которая в последнее время радовала фото в бикини, собрала целый калейдоскоп ярких кадров.

Фото она запостила в личном блоге сети Instagram.

Эшли, впрочем, не отказала себе в нескольких фото в купальниках. Она показала, как отлично смотрится на ней белоснежное бикини, купальник с цветочным принтом, а также якро-розовый. Но все же акцент она сделала на живых, словно сделанных случайно кадрах. Она показала мужа, который наслаждается видом океана, сына, который ест лепешки на пляже, а также их совместное фото. Еще Эшли показала экзотику, которая окружала их во время семейного отдыха.

Эшли Грэм с семьей на отдыхе (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Говяжьи котлеты, младенцы, животы и добыча", - подписала она пост. Модель, которая обожает шутливые публикации, в этот раз попала просто в точку. Фолловеры засыпали ее милыми смайлами и восхитились, какая дружная и милая семья.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм не отказывает себе в откровенных нарядах даже во время беременности.

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