Все в зборі: Сінді Кроуфорд поділилася зворушливим фото з чоловіком і дорослими дітьми

Спочатку Сінді поділилася досягненням своєї дочки, яка вперше прикрасила обкладинку одного з найпопулярніших жіночих модних журналів.

"Вітаю @kaiagerber з твоєю першою сольною обкладинкою американського Vogue. Твоя внутрішня і зовнішня краса сяє сьогодні і кожен день. Так пишаюся молодою жінкою, якою ти є, і рада бачити, як ти продовжуєш свій шлях. Думаю, всі ті часи, коли ми грали в "фотосесію" у мене в шафі, окупилися", - написала зворушливий пост мама.

Сінді Кроуфорд з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/cindycrawford)

Після вона показала фото для глянцю, на якому позує вона сама з чоловіком Ренді і їх дітьми: 22-річним Преслі і 20-річною Кайєю. На ньому всі четверо грають в популярну настільну гру Дженга (Jenga) і виглядають неймовірно щасливими.

Шанувальники засипали знамените сімейство приємними словами, називаючи "прикладом для наслідування" і "наймилішими на світі". Що ж, важко посперечатися.