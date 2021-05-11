RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Щасливі спогади: Моніка Беллуччі показала рідкісні фото з Венсаном Касселем

Автор: Lite

Моніка Беллуччі останнім часом захопилася Instagram. 56-річна зірка із задоволенням викладає в мережу масу спокусливих фото з гарячих зйомок. Відповідно число фоловерів італійської діви значно збільшилася - зараз воно досягло 4 мільйонів.

Кілька годин тому Моніка вирішила відзначити цей успіх, запостивши відео з архівних фото.

"Згадуючи!!! Велике спасибі всім моїм послідовникам", - написала зірка під роликом, який складається з кадрів фільмів з її участю. Примітно, що перші кілька - з її екс-чоловіком Венсаном Касселем. Знімки вийшли неймовірно пристрасними і повними почуттів. Також у відео є фото і з іншими знаменитими акторами.

Моніка Беллуччі відзначає 4 млн фоловерів (відео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"О боже, ти моє натхнення", "Боже, вітаю тебе", "Безумовно найкрутіша актриса", "Чудова", "Вітаю, королева", "Ти дійсно дивовижна, приголомшлива актриса", - пишуть їй фанати.

Нагадаємо, нещодавно Моніку розкритикувавши за надмірну ретуш її фото.

Також ми писали, що юна дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі Діва робить успішні кроки у модельній кар'єрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Венсан КассельМоника Беллуччи