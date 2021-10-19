Щасливий Влад Яма заявив про поповнення в родині: вирішив піддатися

Влад Яма і його дружина Ліліана недавно заінтригували шанувальників новиною про прийняття серйозного рішення. Тоді пара вирішила не вдаватися в деталі, чим ще більше підігріла інтерес підписників в соцмережах. Тепер же інтрига розкрта - у подружжя поповнення в родині!

Суддя "Танців з зірками" запостив в Instagram фото з дружиною і чарівним білим цуценям на руках.

Виявилося, що сім'я взяла додому маленьку білосніжну собачку породи пушон. До речі, шанувальниками дизайнерських порід таких плюшевих ведмедиків є й інші українські зірки, у яких вдома вже є кумедний чотирилапий друг: Дмитро Монатік, Юлія Саніна, Настя Каменських, Лілія Ребрик і навіть Софія Ротару.

До слова, рішення завести песика далося Владу не легко - на вмовляння дружини і сина Леона він піддався не відразу.

Влад з дружиною познайомили шанувальників з новим членом сім'ї (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Я впирався два роки, але вони були в більшості... Ні, я люблю собак, але з нашим графіком був упевнений, що це неможливо. А потім згадав, що життя одне, вирішив піддатися дружині і синові і... здається, тепер ми ще більше щасливі. Разом", - заявив суддя "Танців з зірками".

Шанувальники і зіркові друзі Влада привітали його і засипали питаннями. "Виє?"- запитала Оля Полякова. "Перші чотири дні, зараз - ок", - зізнався хореограф.

Ліліана ж поділилася деякими деталями про нового члена сім'ї під аналогічним фото.

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сіном леоном не можуть натішитися забавному вихованцеві (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Знайомтеся, наша солодка дівчинка. Неймовірно ніжна, добра, розумна. Вона підкорила наші серця". - зізналася дружина хореографа.

Влад з дружиною запропонували шанувальникам вибрати разом ім'я для хвостатого і пухнастого малятка, і ті із задоволенням відгукнулися. Особливо уважні помітили на задньому плані на фото Леона і звернули увагу на його вираз обличчя.

"Син на задньому плані або нудьгує або не дуже радий", - написав хтось із коментаторів. "Цукерки лопає, поки мама і тато зайняті", - пояснила Ліліана.