Прийняли серйозне рішення: Яма з дружиною не на жарти сполохали мережу звісткою
Влад і Ліліана Яма - одна з найкрасивіших і щасливих пар нашого шоу-бізнесу. Подружжя прекрасно ладнає і ростить в любові і гармонії сина Леона.
Так, вони заінтригували шанувальників, опублікувавши на особистих сторінках в Instagram практично ідентичні пости, де повідомили про прийняття якогось важливого для пари рішення. Про що саме йде мова, подружжя вирішило за краще промовчати.
"Ми прийняли серйозне рішення..." - підписав хореограф чорно-біле фото з дружиною, на якому вони позують затишних светрах.
Влад Яма з дружиною Ліліаною разом більше 10 років (фото: instagram.com/vladyama_official)
Ліліана ж запостила романтичне повне ніжності фото з коханим і залишила до нього ідентичний підпис. "Я довго був проти", - уточнив під постом дружини Влад, чим ще більше заплутав заінтригованих підписників.
Новинами від зіркового сімейства зацікавилися не тільки шанувальники, але і друзі-знаменитості пари і стали гадати, про що ж Влад і Ліліана хочуть повідомити.
У вересні пара відзначила 7-річницю шлюбу (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Ти відпускаєш волосся?"- припустив ведучий Андрій Бедняков, звернувшись до Влада. "Собака?"- висунула свій варіант Лілія Ребрик. "Не тягни!"- попросила телеведуча Валентина Хамайко. "Інтрига", – констатувала актриса і дочка Сніжани Єгорової Стася Ровінська.
Більшість же коментаторів припустило, що Влад і Ліліана зібралися вдруге стати батьками.
- Поповнення в родині?
- Народити донечку?
- Вакцинуватися
- Купити кішку
- Натяк на вагітність?
- Виїхати в Америку на ПМЖ
- Повінчатися
- Будь-яке Ваше рішення буде вірним
Цікаво, що припущення про дитину не безпідставні, адже в недавньому інтерв'ю подружжя відкрито говорило про те, що не проти знову стати батьками, а раніше Влад озвучував своє бажання стати татом дівчинки. Також теорія про те, що суддя "Танців з зірками" і його дружина можуть переїхати за кордон теж має підстави – в тому ж інтерв'ю парочка заявила, що хотіла б будинок в Майамі.