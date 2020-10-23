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Все давалося легко: дружина Остапчука після весілля зважилася на відверте зізнання

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 09:57
Все давалося легко: дружина Остапчука після весілля зважилася на відверте зізнання Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Христина офіційно розпрощалася з дівочим прізвищем

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, що після одруження взяла прізвище чоловіка, а сам ведучий неймовірно зрадів такому рішенню обраниці, І ось вона вже встигла змінити документи і незабаром отримає новий паспорт, де буде записано як Христина Остапчук. Про це повідомила дружина шоумена в Instagram.

Христина поділилася радісними змінами в житті і розповіла, що через десять днів отримає на руки документ з новим прізвищем. Також вона поговорила з підписниками про вплив ставлення до життя на долю і сприйняття людиною об'єктивної реальності.

Все давалося легко: дружина Остапчука після весілля зважилася на відверте зізнання

Христина плсле весілля змінила прізвище (фото: instagram.com/kristygor)

Дружина ведучого супроводила мотиваційний текст ефектним фото з Володимиром. На знімку Христина розташувалася на підлозі буквально біля ніг коханого.

Все давалося легко: дружина Остапчука після весілля зважилася на відверте зізнання

Христина показала атмрсферное фото з чоловіком (фото: instagram.com/kristygor)

"У більшості людей завжди хтось винен! Ми часто посилаємося на долю, яка ніби щось за нас вирішила, перекладаючи на неї відповідальність, за те, що у нас в житті... Але правда в тому, що ми самі вибираємо, жити в світі ілюзій, народжених нашими образами і помилками, звинувачувати когось в чомусь, або рухатися вперед, прийнявши і пробачивши себе!... У мене багато, наприклад, в оточенні тих, хто вважає, що мені все давалося легко, що все падало з неба, ну або в кращому випадку все подарували, що ось нереально все те, що кажу. Але тут вибір за мною, бути такою людиною, як я описала вище, або не звинувачувати долю, а рухатися вперед!" - запевнила Христина.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб взаємодії з хейтерами і зробив їм привабливу пропозицію.

До речі, Володимир Остапчук висловився про колишню дружину Олену Войченко.

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