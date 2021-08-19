Може собі дозволити: найбагатша співачка в світі Ріанна вирушила в супермаркет в Chanel і Gucci

Для простого походу в супермаркет Ріанна одягла чорний твідовий жакет Chanel з колекції осінь-зима 2021, під яким було видно чорну нижню білизну, блакитні джинси Gucci c розрізами на колінах і вінтажні кросівки Adidas. З аксесуарів вона підібрала масивне перлове намисто, перлинні сережки, модні сонцезахисні окуляри і зелену кепку New Era.

Варто відзначити, що при такому продуманому до дрібниць трендовому аутфіті вона виглядала з візком в руках вельми природно і невимушено. По всій видимості, для Ріанни одяг від кращих модельєрів вже давно не є одягом тільки на вихід.

Ріанна в новому образі (фото: instagram.com/badgalriri)