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Може собі дозволити: найбагатша співачка в світі Ріанна вирушила в супермаркет в Chanel і Gucci

Автор: RBC.UA

Не так давно Ріанну офіційно визнали найбагатшою співачкою в світі. Видання Forbes включило її в список доларових мільярдерів - сумарний статок зірки склав $1,7 млрд. І, схоже, співачка має намір тримати марку.

Днями її помітили за відвідуванням супермаркету Whole Foods в Нью-Йорку, одягнену з ніг до голови в брендові речі.

Для простого походу в супермаркет Ріанна одягла чорний твідовий жакет Chanel з колекції осінь-зима 2021, під яким було видно чорну нижню білизну, блакитні джинси Gucci c розрізами на колінах і вінтажні кросівки Adidas. З аксесуарів вона підібрала масивне перлове намисто, перлинні сережки, модні сонцезахисні окуляри і зелену кепку New Era.

Варто відзначити, що при такому продуманому до дрібниць трендовому аутфіті вона виглядала з візком в руках вельми природно і невимушено. По всій видимості, для Ріанни одяг від кращих модельєрів вже давно не є одягом тільки на вихід.

Ріанна в новому образі (фото: instagram.com/badgalriri)

Раніше ми писали, що ще одна мільярдерка - Кайлі Дженнер - вирішила випускати свою лінію купальників. Перший з них вона продемонструвала днями.

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