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Может себе позволить: самая богатая певица в мире Рианна ходит в супермаркет в Chanel и Gucci

Автор: RBC.UA

Не так давно Рианну официально признали самой богатой певицей в мире. Издание Forbes включило ее в список долларовых миллиардеров - суммарное состояние звезды составило $1,7 млрд. И, похоже, певица намерена держать марку.

На днях ее заметили за посещением супермаркета Whole Foods в Нью-Йорке, одетую с ног до головы в брендовые вещи.

Для простого похода в супермаркет Рианна надела черный твидовый жакет Chanel из коллекции осень-зима 2021, под которым было видно черное нижнее белье, голубые джинсы Gucci c разрезами на коленях и винтажные кроссовки Adidas. Из аксессуаров она подобрала массивное жемчужное ожерелье, жемчужные серьги, модные солнцезащитные очки и зеленую кепку New Era.

Стоит отметить, что при таком продуманном до мелочей трендовом луке она выглядела с тележкой в руках весьма естественно и непринужденно. По всей видимости, для Рианны одежда от лучших модельеров уже давно не является одеждой только на выход.

Рианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)

Ранее мы писали, что еще одна миллиардерша - Кайли Дженнер - решила выпускать свою линию купальников. Первый из них она продемонстрировала на днях.

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