Может себе позволить: самая богатая певица в мире Рианна ходит в супермаркет в Chanel и Gucci

Для простого похода в супермаркет Рианна надела черный твидовый жакет Chanel из коллекции осень-зима 2021, под которым было видно черное нижнее белье, голубые джинсы Gucci c разрезами на коленях и винтажные кроссовки Adidas. Из аксессуаров она подобрала массивное жемчужное ожерелье, жемчужные серьги, модные солнцезащитные очки и зеленую кепку New Era.

Стоит отметить, что при таком продуманном до мелочей трендовом луке она выглядела с тележкой в руках весьма естественно и непринужденно. По всей видимости, для Рианны одежда от лучших модельеров уже давно не является одеждой только на выход.

Рианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)