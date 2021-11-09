Я себе ненавиділа: Емілі Ратаковскі розповіла про пережите в 15 років насильство

"Чому 15-річна я не кричала тоді на все горло? Хто навчив мене мовчати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповідала, що сталося з Оуеном в ті вихідні. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть не було сексу до цього", - згадує на сторінках книги Ратаковскі.

Емілі в юності (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, це не перший раз, коли Емілі Ратаковскі розповідає про сексуальне насильство. Раніше вона вже повідала, що в 2012 році під час зйомок у відвертій фотосесії для журналу Darius її домагався американський фотограф Джонатан Ледер. На той момент їй було 20 років. За словами Емілі, він був грубий з нею і заподіяв біль, це стало травмою на довгий час, але вона теж мовчала.

Пізніше Емілі усвідомила, що її тіло в модному середовищі сприймається як товар. Незважаючи на успіхи і популярність, вона стала нещасною. Ці роздуми і підштовхнули молоду маму написати книгу.