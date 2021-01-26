Селфи з кумиром: Лілія Ребрик змусила чоловіка ревнувати через пост в соцмережі

Українська ведуча Лілія Ребрик любить наробити шуму в соцмережі: то гарячі танці виставить, то фото у відвертому вбранні, а то просто розповість, як спекти дітям і чоловікові смачні мафіни.

Нещодавно ведуча розкрила секрети виховання дочки-підлітка. На замітку тим, у кого дитина захоче крутий телефон, бо такий вже давно є у всіх однокласників.

На цей раз Лілія змусила чоловіка Андрія Дикого приревнувати. Вона виставила у своєму Instagram фото з українським співаком і наставником у проекті "Голос країни" Олегом Вінником. Очевидно, співак відвідав її ранкове шоу, на знімку парочка посміхається в камеру і "нічого такого" не робить.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Нарешті і я маю селфі з кумиром мільйонів, Олегом Вінником! Скільки ж "падав безжалісно град, біла блискавиця" і як довго ж "плакало одиноке серце"! Альо вісь воно - фото у телефончику на пам'ять! Як-то кажуть, радійте вовчиці, а ти, Дикий, не ревнуй (все одне, моє серце належить тобі), - запевнила чоловіка у своїй вірності Лілія.

Нагадаємо, Лілія Ребрик любить не тільки готувати та смачно поїсти, але і спортом зайнятися. Також, для тих, кому все ще складно прийти у форму після новорічних свят, Лілія дала відмінну пораду: читайте, як розвантажитися після святкових застіль.