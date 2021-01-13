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Сім'я назавжди: Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала рідкісними фото з чоловіком і сином

Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка зазвичай робить акцент у своєму блозі на бізнес-проектах і кар'єрі, знову порадувала фото з коханим чоловіком і сином.

Британська модель запостила на сторінці кадр з Джеком, який став вже зовсім дорослим. Хлопчик позує в особняку сім'ї, він лежить на подушці з яблуком в руках. Турботлива мама в якості підпису вибрала відому приказку про користь яблук. Як зазвичай, обличчя хлопчика закрито, цього разу шапкою. Тим не менш, фанати і так вже знають: Джек схожий обличчям на Роузі, а характером і фігурою явно пішов у батька.

Роузі і Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Пізніше модель показала в сторіз фото, на якому вона зображена разом з Джейсоном Стетхемом і і малюком. Фото було зроблено в більш ранній період їх відносин, коли хлопчик був ще зовсім крихтою. На фото закохані батьки вирушили на прогулянку. Джейсон посадив Джека собі на плечі, а Роузі доглядає за ними.

Син пари (фото: instagram.com/rosiehw)

"Родина назавжди", - написала вона на даному фото. Слідом за ним ікона стилю показала ще одне, де позує в обнімку з Джейсоном. Така ідилія явно заслуговує коментарів та лайків, але Роузі вирішила поділитися даними кадрами тільки в сторіз.

Раніше ми писали, що Роузі вчить робити макіяж на кожен день.

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Новини України Джейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-Уайтлі