У сітці і топлес: спокусниця Астаф'єва обпекла гарячим фотосетом
Даша Астаф'єва знає, як прикувати до себе увагу підписників і змусити їх серця битися частіше. Зірка включає фантазії фанів своїми гарячими фотосетами, які вражають своєю естетичною складовою – еротика у виконанні знаменитості виглядає особливо чуттєво і жіночно.
Так, співачка, актриса і модель поділилася в Instagram атмосферним чорно-білим фотосетом.
Зірка одягла сітчасту водолазку, під якою не виявилося білизни, доповнила яскравий образ трусиками і атласними довгими рукавичками зі стразами. На шиї - широкий шкіряний чокер з масивними металевими кільцями в стилі БДСМ. На ніжках - туфлі на тонкій шпильці з камінням.
"Не було печалі, просто не приходить літо", - поскаржилася в підписі до фото Даша.
Даша Астаф'єва звабила спекотним образом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Підписники зірки обрушили на неї цунамі копліментів, захоплюючись жіночністю і сексуальністю Даші.
- Пожежа
- Королева
- Сексуальна
- Крута
- Ви шикарна. Не перестаю захоплюватися вашою красою
- Богиня
- Неймовірно красиво
- Тобі немає рівних!
- Ідеально
- Завжди шикарна
- Сама досконалість
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва звернулася до дівчат і підняла їх віру в себе і самооцінку.