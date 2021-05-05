Вищий пілотаж! Астаф'єва в шкіряному ліфчику показала свою чорно-білу спокусу
Даша Астаф'єва давно здобула славу спокуси в чистому вигляді, а її естетично-еротичні фото стали предметом захоплення шанувальників. Співачка і актриса балує їх не тільки чуттєвими кадрами, а й розбурхує розум міркуваннями на важливі життєві теми, надихає дівчат і закликає їх полюбити і прийняти себе. Черговий чорно-білий атмосферний фотосет зірки буквально звів її фанів з розуму.
Знаменитість розмістила парочку пікантних кадрів на особистій сторінці в Instagram.
Даша вбралася в шкіряний ліф і трусики високої пасадки, вона розташувалася на ліжку і чуттєво позує на камеру. На портретному знімку можна детально розглянути зачіску і макіяж томної зірки – пронизливий погляд і стрілки на повіках, пухкі чуттєві губи, копиця завитих локонів перекинута на одну сторону.
Даша Астаф'єва показала спокусливі знімки в ліжку (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Sweet dreams", - коротко підписала спокусливі постільні кадри Даша.
- Найкрасивіша
- Як завжди - вищий пілотаж, парашут завжди з собою необхідно носити поруч з такою жінкою
- Не можна бути такою ідеальною
- Шикарна леді
- Натхнення
- Приголомшуючий
- Даша, ну ви дуже граціозна і красива
- Яка жінка! Дар'я - стиль, натхнення, він за вері хай левел і кадр з душею
- Еталон краси
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва в жіночному вінтажному корсетному платті показала результат спекотного фотосету.