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Вищий пілотаж! Астаф'єва в шкіряному ліфчику показала свою чорно-білу спокусу

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 16:34
Вищий пілотаж! Астаф'єва в шкіряному ліфчику показала свою чорно-білу спокусу Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва давно здобула славу спокуси в чистому вигляді, а її естетично-еротичні фото стали предметом захоплення шанувальників. Співачка і актриса балує їх не тільки чуттєвими кадрами, а й розбурхує розум міркуваннями на важливі життєві теми, надихає дівчат і закликає їх полюбити і прийняти себе. Черговий чорно-білий атмосферний фотосет зірки буквально звів її фанів з розуму.

Знаменитість розмістила парочку пікантних кадрів на особистій сторінці в Instagram.

Даша вбралася в шкіряний ліф і трусики високої пасадки, вона розташувалася на ліжку і чуттєво позує на камеру. На портретному знімку можна детально розглянути зачіску і макіяж томної зірки – пронизливий погляд і стрілки на повіках, пухкі чуттєві губи, копиця завитих локонів перекинута на одну сторону.

Вищий пілотаж! Астаф'єва в шкіряному ліфчику показала свою чорно-білу спокусу

Вищий пілотаж! Астаф'єва в шкіряному ліфчику показала свою чорно-білу спокусу

Даша Астаф'єва показала спокусливі знімки в ліжку (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Sweet dreams", - коротко підписала спокусливі постільні кадри Даша.

  • Найкрасивіша
  • Як завжди - вищий пілотаж, парашут завжди з собою необхідно носити поруч з такою жінкою
  • Не можна бути такою ідеальною
  • Шикарна леді
  • Натхнення
  • Приголомшуючий
  • Даша, ну ви дуже граціозна і красива
  • Яка жінка! Дар'я - стиль, натхнення, він за вері хай левел і кадр з душею
  • Еталон краси

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва в жіночному вінтажному корсетному платті показала результат спекотного фотосету.

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