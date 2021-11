Шанс на мільйон: фанати "Сексу у великому місті" готові битися за квартиру Керрі Бредшоу на Airbnb

Днями в мережі з'явилася щаслива новина для всіх шанувальників "Сексу у великому місті". Популярний сервіс Airbnb напередодні майбутнього виходу And Just Like That ... - нової глави культового серіалу - створив точну копію нью-йоркської квартири Керрі. Зняти її можна буде за $23 на добу. Правда, доступні дати - тільки 12 і 13 листопада. Розміститися там зможуть двоє людей. А охочих вже понад 140 000.