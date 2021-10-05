SHARD показали відео, яке "розриває від емоцій"

"Якщо і можна якось стисло описати наш альбом, то хіба що так: "Розрулимо. Завжди", - кажуть SHARD про свою нову роботу.

Цікаво, що альбом можна назвати міжнародною роботою, бо записувався він в Україні, Австрії та Італії.



Окремої уваги заслуговує кліп на трек "Казки", який гурт зняв на фоні Чорного моря в Одесі. Окрім цієї локації, є ще філософська частина кліпу, де учасники гурту із зав’язаними очима намагаються знайти вихід.

"Ми хотіли показати, як люди намагаються знайти вихід зі свого маленького "казкового світу", тому що розуміють, що за його межами знаходиться щось по-справжньому важливе і велике. Вони відкривають для себе нові межі сприйняття реальності, пробираючись крізь лабіринти сумнівів і руйнуючи звичні стіни брехні", - пояснює режисерка кліпу Даша Міхур.

Фронтмен команди Кирило Зворигін також додав, що кліп зняли всього за один день, проте "встигли і 300 кілометрів за добу проїхати, і з морем побачитися, а в кінці ще й усю ніч заснути не могли, бо розривало від емоцій".