Шикарна: Олена Шоптенко у відвертому топі позує з новою зачіскою

Олена Шоптенко - любителька дивувати! Зірка шоу "Танці з зірками 2020", схоже, зважилася на кардинальні зміни в житті: спочатку танцівниця заявила, що це був останній сезон танців для неї. А потім хореограф поділилася знімком, який шокував і порадував її фанатів одночасно: Олена різко змінила зачіску.

Але, здається, шанувальники вже звиклися з новим образом своєї улюблениці. Днями Олена поділилася новим образом, який відмінно підійшов до її зачісці: танцівниця стоїть на тлі величезного вікна, мабуть, зал для танців, в стильному топі, який наполовину оголює груди, і дивиться кудись удалину.

"В попередньому пості я сказала, що пора повертати одну нашу з вами улюблену традицію і відразу була розсекречена. Так, ви вгадали, ми продовжуємо танцювати вдома і я рада, що ви чекали цього так само, як і я", - написала хореограф.

Фанати назвали Олену просто шикарною і стали називати танець, який вони хотіли б станцювати нею.

Альона Шоптенко: танці - це назавжди (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко показала один з найбільш трендових луків осінньо-зимового сезону. Хореограф запостила знімок в куртці-оверсайз з капюшоном бежево-сірого кольору. У тон до неї Олена вибрала сумку-гаманець. Високі джинси з розрізами, туфлі з гострим носком, зірка в черговий раз показала стильний стріт-стайл образ, який надихає ретельно вибирати одяг, перш ніж вийдеш з квартири!