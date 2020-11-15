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Шикарна до неможливості: Тіна Кароль демонструє відверте декольте в чорній дизайнерскій сукні

Автор: Lite

Співачка у вечірньому вбранні захопила фанатів красою

Тіна Кароль - особистість з безліччю талантів. Співачка встигає і блищати в голдрумі на шоу "Танці з зірками 2020", і надихати українських жінок йти за своєю мрією. Тому підтвердження: зірка прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue, яку команда українського видання присвятила жінкам України, що змінюють світ тут і зараз.

А ще Тіна - володарка вишуканого смаку, всі наряди, в яких зірка з'являється на публіці, виглядають бездоганно, підкреслюючи кращі сторони її фігури. Наприклад, вихід в дизайнерському платті від David Koma фолловери назвали одним з найбільш вдалих.

Шикарне декольте, оголені плечі, стрункий силует: вечірнє плаття, знімки в якому Тіна запостила у своєму мікроблозі, просто звели шанувальників співачки з розуму.

Тіна Кароль - незаконна краса (фото: instagram.com/tina_karol/)

"Як на мене, самий шикарний образ за всі ефіри", "Ну нереальна! Перше фото - погляд у душу", "Незаконно красива", "Шалено красива, образ коханий", "До неможливості шикарний образ", - посипалися компліменти та захоплення на зірку.

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов вирішив здивувати фанатів шоу "танці з зірками 2020", показавши, як вони з Тіною Кароль виглядали... 14 років тому!

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