RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шикарна жінка: 54-річна Сальма Хайек знялася в спокусливому образі для глянцю

Автор: Lite

Сальма Хайєк порадувала шанувальників новою зйомкою. Актриса прикрасила липневу обкладинку InStyle Magazine, подякувавши глянцю за таку честь.

Фото спекотної красуні набрало вже масу захоплених відгуків.

Сальмі підібрали вишуканий і розкішний образ в дусі жінки вамп. Вона позує в чорному костюмі з відвертим декольте, яке оголило розкішні груди 54-річної красуні. Доповнили вечірній аутфіт численні прикраси з дорогоцінними каменями: кольє, браслети, сережки, годинник і кільця.

Актрисі зробили макіяж з яскраво-червоними губами і виразними "котячими" стрілками. Волосся зірці уклали легкими пляжними хвилями.

Сальма Хайек для глянцю (фото: instagram.com/salmahayek)

Бездоганний і вічно молодий зовшіній вигляд зірки екранів просто звів фанатів з розуму. "Дивовижна", "Як тобі це вдається?", "Мексиканська королева", "Ти найкрасивіша в світі", - захоплюються фоловери.

Раніше, до слова, Сальма показала також запальне відео, в якому постала в стильному трикотажному костюмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сальма Хайекактрисафигурастильмода