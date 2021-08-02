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Шикарна жінка: Настя Каменських блиснула крутими стегнами на яхті в Хорватії

Автор: RBC.UA

Настя Каменських вирвалася в довгоочікувану відпустку разом з чоловіком Потапом, яку вони проводять на морі в Хорватії. Пара насолоджується сонцем, морем і товариством один одного. Ну а артистка не упустила можливості похвалитися своїми апетитними формами в купальнику.

Ефектними фото з прогулянки на яхті зірка поділилася в Instagram.

Настя позувала на борту яхти в ефектному бікіні з розшитим паєтками верхом і плавками-стрінгами. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає ні краплі косметики.

Вона відображена боком до камери, демонструючи таким чином тонку талію, круті стегна і пружні сідниці.

"Ну, понеслася перша партія фоточок, у нас тут виникла суперечка, яка фотка краще! А ви що думаєте? 1,2 або 3?"- підписала кадри Каменських.

Настя Каменських засвітила соковиті форми в бікіні на морській прогулянці (фото: instagram.com/kamenskux)

У коментарях артистці як залишають захоплені компліменти, так і критикують через надмірну кількість напівоголених фото в стрічці.

  • 1 більш загадкова
  • А я думаю, пора вже дітей фото показувати, а не сраку свою!
  • Куди чоловік дивиться?!
  • Карколомна
  • ОМГ БОЖЕСТВЕННА
  • Красива Настя
  • Шикарна жінка
  • На 2й найчарівніша жінка на світі
  • Дивна ти стала. навіщо ці фото, до чого?
  • По-моєму у дівчини проблеми! Постійно оголені фото, ви запитали я відповіла
  • Ухххх! Вогонь! Настя, шикарно виглядаєте.Приємно подивитися
  • Не розумію, навіщо це бачити всьому світу, це лише для чоловіка має бути

Нагадаємо, що раніше Потап зробив визнання про розподіл фінансів у родині з Настею Каменських і розповів, хто з них платить за відпустку.

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Настя Каменськихпевецфигура