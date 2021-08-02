Шикарна жінка: Настя Каменських блиснула крутими стегнами на яхті в Хорватії

Настя позувала на борту яхти в ефектному бікіні з розшитим паєтками верхом і плавками-стрінгами. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає ні краплі косметики.

Вона відображена боком до камери, демонструючи таким чином тонку талію, круті стегна і пружні сідниці.

"Ну, понеслася перша партія фоточок, у нас тут виникла суперечка, яка фотка краще! А ви що думаєте? 1,2 або 3?"- підписала кадри Каменських.

Настя Каменських засвітила соковиті форми в бікіні на морській прогулянці (фото: instagram.com/kamenskux)

У коментарях артистці як залишають захоплені компліменти, так і критикують через надмірну кількість напівоголених фото в стрічці.