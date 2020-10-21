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У шортах і з рушником у руках: Катя Осадча показала, як Горбунов знімає відео для TikTok

Автор: Lite

Катя Осадча показала веселі кадри

Катя Осадча любить радувати шанувальників постами у своєму акаунті Instagram. Ведуча з радістю ділиться і кадрами з роботи, і сімейними знімками, показуючи, як вони відпочивають із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном.

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Цього разу Катя запостила в сторіс коротенькі відео, як вони з чоловіком веселяться, поки Юрій знімає контент для свого TikTok. Ведучий в шортах і з рушником у руках знімає якийсь "фокус-покус", а Катя спостерігає за всім цим з дивана поруч із "локацією".

Катя Осадча та Юрій Горбунов - з цією сім'єю не занудьгуєш (фото: instagram.com/kosadcha/)

Катя повернула камеру і показала, як Юрій кілька разів перезнімає заново своє майбутнє відео, "чаклуючи" над ним. Мабуть, щось йде не за задумом ведучого – і він знімає знову, в результаті подружжя починає сміятися.

"Сімейство двох дорослих людей", - підсумувала Осадча.

Судячи із вбрання ведучого, пара веселиться у себе вдома. На відео обидва, і Катя, і Юрій? виглядають щасливими і задоволеними, радіючи компанії один одного.

Нагадаємо, нещодавно Осадча та Горбунов побували в унікальному місці на Київщині: ловіть ідею, якщо немає можливості їхати в Європу.

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