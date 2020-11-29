Шоу пройде, а любов залишиться: Санта Дімопулос зробила відверте зізнання про "Танцях з зірками"

Санта Дімопулос впевнено рухається у бік перемоги на "Танцях з зірками 2020" і не збирається зменшувати обороти, поступаючись першістю сильним конкуренткам. Знаменитість зізнається – з кожним ефіром їй все складніше і складніше, хоч вона здаватися не має наміру.

А ще Санта стала більш відверто розповідати про те, що для неї це шоу. Зірка зробила зворушливий пост у своїй соцмережі, де зізналася, що, коли проект залишиться позаду, любов і світло все одно залишаться.

"Шоу підходить до кінця... І ось що я хочу вам сказати: тут немає переможців і немає переможених. Залишилися сильні, красиві, роботящі, унікальні і кожен з нас гідний здобути кубок.

Це – жіночий фінал. Я вмію дружити з жінками і захоплюватися ними, бачити всі їхні чесноти, таланти, красу, шанувати і помічати їх працю. Я ніколи не обесціню чужий шлях. Навпаки, на мене завжди можна спертися і я завжди подам руку. В цьому моя сила. Вона – в умінні допомагати, любити і віддавати.

В умінні бачити сильні сторони інших і не заздрити, а захоплюватися.

Шоу пройде, а любов і внутрішнє світло – залишаться, вони вічні. Для себе і своїх рідних я вже перемогла: себе, свої комплекси, межі, страхи, невпевненість, біль минулих втрат.

Я кайфувала від кожного танцю і образу, познайомилася з різними людьми – "широкими" океан і "дрібними" як калюжа, зачаровувалася назад і розчаровувалася, відчайдушно плакала і голосно сміялася... це і є життя! З усією своєю палітрою, у всьому різноманітті. Я не просто брала участь у цьому шоу - я в ньому жила.

В минуле неділю, так вийшло, що я ридала за 10 хвилин до ефіру і не розуміла, як вийду на паркет. І Слава Богу, що у мене є підтримка і рідні мені люди. Ті, хто мене розуміє, любить і приймає. У мене є ви: справжні, щирі, усвідомлені. Спасибі", - написала Санта.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, раніше Санта зізнавалася, що проект – це виклик самій собі, що вона з задоволенням прийняла, хоч їй часом доводиться дуже нелегко.