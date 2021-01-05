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Досі не розумію: Дімопулос поскаржилася на проблеми з роботою через ефектну зовнішність

Новость на русском → Вівторок 05 січня 2021 15:47
Досі не розумію: Дімопулос поскаржилася на проблеми з роботою через ефектну зовнішність Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Санта Дімопулос викроїла час в період новорічних свят і вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Періодично зірка влаштовує інтерактиви, і відповідає на запитання підписників свого фотоблогу. Цього разу її шанувальники цікавилися, як Санта ставитися до конфлікту колишнього чоловіка Андрія Джеджули з його нинішньою дружиною Юлією Леус. Але це була далеко не єдина тема, яка не залишила фоловерів байдужими.

У InstaStories Санта розповіла, як не пройшла кастинг на посаду телеведучої з незвичної причини.

"Мені нещодавно на кастингу аргументували відмову тим, що я буду бентежити українських жінок... Досі не розумію цього. Але, якщо чесно, я ніколи не прагнула стати телеведучою", - зазначила Дімопулос.

Досі не розумію: Дімопулос поскаржилася на проблеми з роботою через ефектну зовнішність

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Також вона зробила зізнання про життя після перемоги в проекті "Танці з зірками 2020". Виявилося, знаменитість набрала у вазі після закінчення виснажливих тренувань. Зараз її вага становить 62 кг.

"От мене можна назвати як завгодно, але тільки не худою! Після "Танців" + 4,5 кг, ось беру себе в руки, засучиваю рукави і знову починаю працювати над своїм тілом", - пообіцяла Санта.

Досі не розумію: Дімопулос поскаржилася на проблеми з роботою через ефектну зовнішність

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Також вона відповіла на питання, чому її син Даніель не зустрічав цей новий рік з мамою.

"У нас домовленість з приводу святкування Нового року – рік святкує з нами, рік – з татом", - пояснила зірка.

Досі не розумію: Дімопулос поскаржилася на проблеми з роботою через ефектну зовнішність

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос в оригінальноій сукні підкорила красою.

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