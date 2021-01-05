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Скандальна співачка MARUV змінилася до невпізнання

Автор: Людмила Жукова

Скандальна і епатажна українська співачка MARUV змінилася до невпізнання. Виконавиця опублікувала відео зі своєю репетиції, де з'явилася з новим кольором волосся. Тепер Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) стала блондинкою.

Зірка в своїх Instagram-stories показала, що її образ змінився. Тепер у неї світлий колір волосся і трохи кучеряве волосся.

MARUV стала білявкою (фото: instagram.com/maruvofficial)

Судячи з геолокації українська співачка зараз перебуває на гастролях у курортній Туреччині. Тут вона виступає зі своєю командою. У вільний час виконавиця купається в басейні і радує своїми гарячими танцями.

Як ми раніше писали, спокуслива Нікітюк без білизни блиснула екстремальним декольте і викликала заздрість у MARUV.

Також ми повідомляли, що українська співачка MARUV, відома своїми скандальними витівками, вирішила піти далі. Анна Корсун радісно анонсувала зйомки в новому кліпі.

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