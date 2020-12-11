Сумую: колишня дівчина Бреда Пітта зробила відверте зізнання під гарячим фото

Колишня дівчина Бреда Пітта після розриву із голлівудським серцеїдом стала справжньою зіркою мережі. За час їх короткого роману чисто фоловерів моделі помітно зросло. Тепер німецька модель намагається радувати їх різноманітним контентом. Раніше вона записувала відео про свою б'юті-рутину, показувала уроки з макіяжу, а також робила добірки стильних образів. А останнім часом Ніколь Потуральскі все частіше робить акцент на гарячих фото, більшість з яких - в напівоголеному вигляді.

Ніколь зробила нові гарячі фото (фото: instagram.com/nico.potur; instagram.com/philipp_gladsome)

Оскільки в умовах локдауна виходити з будинку не можна, Ніколь придумує луки і знімає їх прямо в своїй спальні. Іноді вона робить селфі, а часом запрошує до співпраці своїх знайомих з фешн-індустрії. Нову серію фото для неї зробив Філіп Гладсом (Philipp Gladsome).

На знімках дівчина постала в чорному купальнику, зверху на який накинула молочного відтінку сорочку з квітковою вишивкою. Дівчина показала фото, на якому позує, сидячи на підлозі і показавши свої нескінченні стрункі ноги. У блозі Філіпа з'явилося ще одне фото, де Ніколь стоїть біля стіни, знявши сорочку.

"П'ятничний настрій. Сумую вдома", - написала Потуральскі. Фолловери почали хвалити її красу, написавши більше 150 коментарів всього за годину. До речі, багато з них упевнені, що активність в мережі пов'язана саме з бажанням довести Бреду Пітту, що він втратив. Або ж налагодити з ним відносини.

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