Не для слабких нервів: Потап розповів, як був присутній на родах сина

Потап - батько 12-річного сина Андрія, який, схоже, не проти піти по стопах батька і стати шоуменом. Так, разом із зірковим родичем він вже двічі був ведучим балкона на шоу "Танці з зірками", за прикладом репера захоплюється спортом і любить різні активності. Мати хлопчика, продюсер Ірина Горова, заохочує прагнення сина і схвалює його спілкування з колишнім чоловіком і батьком Андрія - пара після розлучення зуміла знайти спільну мову і залишитися в дружніх стосунках. Потап зізнався, що він навіть особисто був присутній при появі сина на світ, про що розповів в програмі 2POPODCAST.

Потап заявив, що був на пологах хлопчика і все бачив своїми очима. "Видовище не для людей зі слабкими нервами. Але я хотів би побажати всім міцним чоловікам, якщо у вас проскочила думка піти і підтримати свою жінку, сходіть", - закликав продюсер.

Також він розповів, що ледь не втратив свідомість, але лікар підбадьорив його кумедною історією про вразливого батька.

"Я в якийсь момент все бачу, і мене лікар під руку тримає чомусь - я трохи падав. Він каже: "Все нормально. Нічого-нічого, нормально". Коли все закінчилося до мене підходить, я говорю: "Ви мене вибачте. Я навіть не помітив - дивився у вікно, повернувся і поїхав". Він каже: "Вчора був мужик веселий з камерою. Знімає дитину і разом з камерою - блекаут. Падає, вибиває 4 передніх зуба, розбиває камеру. Ми його в палату з дружиною. Він прокинувся - щасливий, але без зубів", - поділився веселою історією репер.

До слова, гостем Потапа і Позитива в рамках програми став Влад Яма. Він також поділився особистою історією. Влад зізнався, що до останнього був з дружиною, але у відповідальний момент вирішив почекати за дверима. Хореограф розповів, що боїться навіть брати кров з пальця і ​​вени - йому відразу стає недобре і починає крутитися голова.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських засвітила Потапа в новому пронизливому кліпі-одкровенні про кохання.