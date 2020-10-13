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Солодка парочка: 15-річна дочка Полякової без сорому показала почуття з коханим

Автор: Lite

Маша поділилася романтичними фото з бойфрендом

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша не приховує своє особисте життя – вона зустрічається з молодим чоловіком на ім'я Андрій і періодично розбурхує мережа спільними фото з коханим. За словами Королеви ночі, парочка зійшлася ще в період самоізоляції на карантині, навесні. Сама ж Суперблондинка поки не надто серйозно ставиться до вибору дочки і вважає, що це всього лише юнацьке захоплення, тому бойфренда Маші поки в потенційні зяті не записує. Так, юна красуня поділилася свіжими кадрами з коханим, на яких пара демонструє почуття і романтику.

Дівчина опублікувала на сторінці в Instagram селфі з Андрієм, на якому той міцно обіймає її за талію, притягнувши до себе. Маша позує в чорному платті, що облягає її фігуру, з трендовими об'ємними рукавами-буфами.

Маша Полякова поділилася рідкісним фото з коханим (фото: instagram.com/mashapolyakova)

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Підписники дочки Полякової не змогли пройти повз романтичного знімка.

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У InstaStories Маша поділилася більш романтичним кадром – в променях сонячного світла Андрій цілує її в щоку, а вона прикрила від почуттів, що нахлинули, очі.

Маша Полякова та її хлопець не приховують почуття (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова похвалила дочку Машу за її таланти і підтримала в починаннях.

До речі, Оля Полякова зізналася, що вчила старшу дочку Машу цілуватися.

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Новини України Маша Полякова