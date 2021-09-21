Слава Камінська похвалилася яскравим образом на "острові пенсіонерів"
Екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вирушила на відпочинок на португальський острів Мадейра. Там співачка не тільки насолоджується мальовничими краєвидами, але і не забуває про спорт і активне життя, щоб не набрати зайвого.
У своєму Instagram артистка показала яскраве фото на тлі ефектного пейзажу і поділилася своїм враженням від острова.
Камінська позувала в сарафані в підлогу кольору фуксії, зверху вона накинула білий піджак з квітковим принтом. Своє руде волосся виконавиця залишила розпущеним і задумливо дивиться вдалину.
За її спиною відкривається гарний вид на океан, пальми і місцеві будинки.
Слава Камінська показала відпочинок в Португалії (фото: instagram.com/babaslavka)
"Острів пенсіонерів. Ну або мені так здалося", - зазначила під знімком Слава.
Фолловери співачки почали ділитися своїм враженням в коментарях. Багато при цьому погодилися з думкою знаменитості про Мадейру.
- Вересень - час старих і мільйонерів
- Не здалося
- Яка красива обстановка навколо
- Тропіканочка Славочка
- Гарно
- Чудова рослинність
- Острів квітів, або мені так здалося
- Не здалося, теж поїду туди на пенсію
- Ну ногу не потрібно було виставляти!!! вона все псує. Така красотища і красуня!!!
- Яскрава красуня!
- А пісок там чорний скрізь на пляжах. Острів прикольний, мені сподобалося, навколо океан.
Нагадаємо, раніше Слава Камінська зізналася в почуттях до колишнього чоловіка Едгара і заявила, що все ще любить його, проте зараз у неї нові стосунки.