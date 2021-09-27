Слава Камінська розкрила, чи спить в одному номері з екс-чоловіком під час спільної відпустки

Так, цього літа Слава і Едгар разом з дітьми відпочили в Одесі і навіть ділилися в мережі спільними фото. На грайливе запитання Каті Осадчої, чи живуть вони в одному номері під час таких поїздок, Камінська відповіла негативно. Однак, за словами артистки, багатьом не завадило б брати з них приклад.

"Мені б хотілося, щоб з мене і колишнього чоловіка брали приклад ті пари, які не можуть знайти спільну мову. Ми живемо в різних номерах, тому що у кожного з нас є своє особисте життя. Ми снідаємо, обідаємо разом з дітьми. Мені здається, що в цей час діти відчувають, що у них є і мама, і тато, що ми досі сім'я. У них ніколи не буде другої мами і другого тата", - розповіла знаменитість.

Слава і Едгар Камінські разом їздять у відпустку і після розлучення (фото: instagram.com/babaslavka)

Також Слава поділилася, як же їм вдалося знайти спільну мову - адже саме розставання і розлучення пройшли зовсім не гладко. Виявляється, їхні мами також ворогували і не спілкувалися. І тільки після того, як теща і свекруха помирилися, Слава і Едгар також змогли налагодити відносини.

"Спочатку було таке, що вони не спілкувалися. Зараз - Томочка, Людочка, все як я хотіла. Перемир'я прийшло до наших мам, потім вже і ми стали спілкуватися добре", - зізналася співачка.