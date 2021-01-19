До сліз: Ешлі Грем зворушила мережу милим привітанням для сина-іменинника

Ешлі Грем і її чоловік Джастін Ервін відзначили перший день народження свого сина Айзека. Модель, яка давно вже стала справжнім блогером, зробила з такої нагоди зворушливий пост. Молода мама запостила відео, в якому розповіла про 12 речей, яких навчилася завдяки першому року материнства.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

"З першим днем народження Айзека! "Ти змінив моє життя і моє серце так, як я не могла собі уявити. Не можу повірити, що вже пишу це, бо здається, що ми зустрілися тільки вчора. Але в той же час я також не можу згадати, яким було життя без тебе. Спостерігати, як ти зростаєш і навчаєшся, було найбільшим подарунком. У мене так багато спогадів про твій перший рік життя, тому я зібрала відео з 12 речей, які я дізналася за 12 місяців. Я присвячую його тобі і кожній матері і дитині.

Цей рік навчив нас тому, наскільки сильними, адаптуємими і стійкими ми можемо бути. Посилаю любов усім, хто проходить будь-який етап материнства під час пандемії! Рік пройшов, і я не можу дочекатися, щоб побачити, куди нас поведе далі дорога", - написала модель.

Ешлі розповіла про свої інсайти (відео: офіційний канал Грем в YouTube)

Нагадаємо, дитина стала первістком для Ешлі і її чоловіка. Малюка Ешлі народжувала вдома, а потім докладно описала свій досвід в спеціальному підкасті. Разом з Джастіном вони часто дають коментарі на цю тему.

На днях також Ешлі показала свою фігуру з целюлітом, зізнавшись у коханні своєму тілу.