Було до сліз образливо: Jerry Heil зробила відверте зізнання про дитячі комплекси

Jerry Heil вирішила не використовувати тональні засоби (фото: instagram.com/thejerryheil)

За словами Jerry Heil, вона соромилася своїх пальців на ногах і тому не могла носити влітку босоніжки.

"Я все дитинство соромилася... великих пальців на ногах. Розумієте? це зараз смішно, а тоді було до слііііз обііідно, чого в усіх однокласниць ноги як ноги, а я не можу (звісно, я могла, але НЕ МОГЛА, Ю НОУ) одягнути босоніжки, бо ВСІ ДІЗНАЮТЬСЯ. І у кожного з нас він свій — Містер Міні Маразм. Зазвичай, починається історія з маминого необережного "В кого ти у нас така", з реклами воскових смужок для вусиків, які ти навіть не помічала до цього, а тепер увімкнула світло над дзеркалом — а під певним кутом пушок таки темний!" - чесно розповіла артистка.

Усвідомивши все це, 25-річна виконавиця прийняла рішення відмовитися від тональних засобів на обличчі - навіть на сцені. І якщо спочатку всі сприйняли з подивом, то пізніше стали захоплюватися її "відважним рішенням" з'являтися на публіці без макіяжу.

Яна запропонувала своїм підписникам поділитися в коментарях, що їм в собі не подобається, а вона і інші користувачі мережі спробують їх переконати.