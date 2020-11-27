Сльози образи і 40 годин без сну: Дімопулос поділилася одкровеннями про півфінал "Танців з зірками 2020"

Санта розповіла подробиці складного півфіналу

Санта Дімопулос впевнено рухається у бік перемоги на "Танцях з зірками 2020" і не збирається зменшувати обороти, поступаючись першістю сильним конкуренткам. Знаменитість зізнається – з кожним ефіром їй все складніше і складніше. Але вона не має наміру здаватися. І хоч у фінал вийшло три пари і нікого не вигнали з шоу під час танцювального півфіналу, конкуренція стала ще більш завзятою і права на помилку просто немає. Так, Санта традиційно вирішила поділитися інсайтами після недільного виступу від 22 листопада і зробити особисті визнання.

Зірка не приховує, що втома дає про себе знати і резервні сили вже закінчується. Тим ні менш вона відчуває глибоке почуття вдячності до усіх причетних до її номеру, а також глядачам і шанувальникам, домочадцям і творчої комманде проекту.

"Було дуже важко, незважаючи на те, що в цей вечір були і висока напруга, і крайня ступінь втоми, і біль від травм, і сльози образи, вяк наслідок - вигорання – я дуже вдячна. Вдячна своїй родині, коханому чоловіку, дітям, друзям... Всім, хто знайшов для мене теплі слова", – звернулася вона.