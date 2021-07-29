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Занадто гаряче: Емілі Ратаковскі захопила фігурою в соковитому бікіні

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Греція, Четвер 29 липня 2021 20:25
Занадто гаряче: Емілі Ратаковскі захопила фігурою в соковитому бікіні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі - майстер гарячих фото. 30-річна бізнесвумен і молода мама після періоду вагітності і пологів прагне надолужити згаяне, виставляючи спокусливі луки майже кожен день.

Новий з них Емілі зробивши на яхті.

Зараз Ратаковскі на відпочинку, куди вирушила з подругами. Дівчата часто постять спільні прогулянки, а також подорожі на яхті. У новому з таких вояжів Емілі приміряла максимально спокусливий лук. Його склали бікіні соковитого відтінку з оранжево-ліловим орнаментом, укорочена сорочка з довгими рукавами, а також крислатий капелюшок. Також Емілі постаралася підібрати масу аксесуарів їм в тон. Без макіяжу також не обійшлося: модель підвела очі чорним каялом, а губи підкреслила рожевим блиском.

Занадто гаряче: Емілі Ратаковскі захопила фігурою в соковитому бікініЗанадто гаряче: Емілі Ратаковскі захопила фігурою в соковитому бікініЗанадто гаряче: Емілі Ратаковскі захопила фігурою в соковитому бікініЗанадто гаряче: Емілі Ратаковскі захопила фігурою в соковитому бікініЕмілі на відпочинку (фото: instagram.com/emrata)

Зробивши цілу галерею фото, Ратаковскі постаралася показати себе у всіх ракурсах. У тому числі зі спини, щоб продемонструвати пружні сідниці і тонку талію. Дивлячись на фігуру Емілі, яка тільки в березні народила сина, складно в це повірити. Саме така реакція від користувачів очікувала бізнесвумен. До слова, з ким Ратаковскі залишила сина, вона не вказала.

Раніше ми писали про наймоднішу сукня цього літа, яку Емілі носить з яскравим взуттям.

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